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У Київській області посилять патрулювання у вечірній й нічний час: в чому причина

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Вівторок 11 жовтня 2022 04:01
У Київській області посилять патрулювання у вечірній й нічний час: в чому причина Фото: у Київській області посилять патрулювання у вечірній й нічний час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області посилять патрулювання вулиць у вечірній та нічний час. Усе через економії електроенергії внаслідок масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в коментарі для "Київщина 24/7".

"Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі. Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення", - пояснив Нєбитов.

За словами начальника поліції Київської області, усі правоохоронці матимуть прибори освітлення й інші технічні засоби, які дозволять їм бути енергонезалежними.

"Те ж стосується і наших поліцейських підрозділів. Буде вжито всі заходи для забезпечення енергонезалежності, щоб поліція могла ефективно працювати 24/7, не залежала від тих критичних обставин, які можуть трапитися або трапилися раніше на території нашого обслуговування", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами прем'єра Дениса Шмигаля, десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві під час ранкового масованого обстрілу 10 жовтня. На їх відновлення необхідні декілька днів.

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