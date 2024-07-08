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У Києві та області працює ППО: що відомо

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено масштабну повітряну тривогу внаслідок пусків ворожих ракет. У Київській області та Києві попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової (ОВА).

"Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - пише ОВА. 

Цивільних закликають дотримуватись інформаційної тиші, не знімати, а також не оприлюднювати в мережі роботу ППО. 

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додали в ОВА. 

ППО у передмісті Києва 

"У передмісті Києва працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав міський голова Віталій Кличко. 

У Києві лунають вибухи 

За словами кореспондентів РБК-Україна, у столиці було чутно низку вибухів. 

До Солом'янського району викликано медиків 

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує", - пише Кличко. 

Падіння уламків в Солом'янському районі

Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Наразі оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих - уточнюється.

Обстріл України 8 липня 

У ніч на 8 липня терористи запустили проти України 4 ракети Х-101 та 2 балістичні ракети "Іскандер-М". ППО знищила 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Також масштабну тривогу через пуски ракет було оголошено близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про пуски ракет та вибухи у Кропивницькому районі та Кривому Розі. 

 

 

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Київська область