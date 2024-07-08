В Киеве и области работает ППО: что известно

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО ", - пишет ОВА.

Гражданских призывают соблюдать информационную тишину, не снимать, а также не обнародовать в сети работу ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – добавили в ОВА.

ПВО в пригороде Киева

"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал городской голова Виталий Кличко.

В Киеве раздаются взрывы

По словам корреспондентов РБК-Украина, в столице был слышен ряд взрывов.

В Соломенский район вызваны медики

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется", - пишет Кличко.

Повторные взрывы в Киеве

Корреспонденты "Суспільного" предупреждают о повторных взрывах в Киеве.

Падение обломков в Соломенском районе

Киевская городская военная администрация (КГВА) заявила о падении обломков в Соломенском районе столицы. В настоящее время оперативные службы следуют на место. Информация о разрушениях, а также пострадавших - уточняется.

Обстрел Украины 8 июля

В ночь на 8 июля террористы запустили против Украины 4 ракеты Х-101 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М". ПВО уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Также масштабная тревога из-за пусков ракет была объявлена около 09:50. Тогда же Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Позже стало известно о пусках ракет и взрывах в Кропивницком районе и Кривом Роге.