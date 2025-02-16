Під Києвом після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

Сьогодні у ночі російські війська атакували Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів. Повітряна тривога тривала понад 5 годин.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань у критичну інфраструктуру також не зафіксовано.



Фото: наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)

Однак внаслідок атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складського приміщення виробництва, а також руйнування його покрівлі. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, пошкоджено один приватний будинок.

Фото: наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)

У Броварському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків. У них вибито вікна, зруйновано частину покрівлі та посічено фасади.

Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. У ОВА повідомили, що всім людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надано необхідну допомогу.