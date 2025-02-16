Під Києвом після нічної атаки пошкоджені житлові будинки: фото наслідків

У Київській області ліквідовували наслідки російської атаки. Внаслідок нічних ударів пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на в. о. голови Київської ОВА Миколу Калашника.
Сьогодні у ночі російські війська атакували Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів. Повітряна тривога тривала понад 5 годин.
Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань у критичну інфраструктуру також не зафіксовано.
Однак внаслідок атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складського приміщення виробництва, а також руйнування його покрівлі. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, пошкоджено один приватний будинок.
Фото: наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)
У Броварському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків. У них вибито вікна, зруйновано частину покрівлі та посічено фасади.
Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. У ОВА повідомили, що всім людям, чиє житло зазнало пошкоджень, буде надано необхідну допомогу.
Як повідомлялося раніше, вранці 16 лютого була загроза ударів балістичними ракетами по Україні.
У низці областей оголосили тривогу через загрозу БпЛА.
Крім того, в ніч на 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв. Як повідомляють, є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.
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