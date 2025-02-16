Майже у половині областей України оголосили тривогу: в чому причина (відбій)

Зранку, 16 лютого, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Її причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Станом на 04:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

"УВАГА! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 04:33.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти намагалися атакувати низку регіонів України безпілотниками. Сигнал тривоги через загрозу оголошували в тому числі, у Києві.

Проте зазначимо, що у Миколаєві на тлі атаки дронів було чути вибухи. Через деякий час місцева влада поінформувала про пожежу, пошкодження магазину і одного постраждалого.

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