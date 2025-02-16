Под Киевом после ночной атаки повреждены жилые дома: фото последствий

Сегодня ночью российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны. Пострадавших среди гражданского населения нет. Попаданий в критическую инфраструктуру также не зафиксировано.



Фото: последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

Однако в результате атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складского помещения производства, а также разрушение его кровли. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, поврежден один частный дом.

Фото: последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

В Броварском районе зафиксировано повреждение шести частных домов. В них выбиты окна, разрушена часть кровли и посечены фасады.

Сейчас оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. В ОВА сообщили, что всем людям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь.