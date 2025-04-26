У Київській області після атаки дронів пошкоджено будинки, є поранений (фото)

Уночі Київщину атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, є один постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

У ніч на 26 квітня ворог знову атакував Київську область за допомогою безпілотників.

Сили протиповітряної оборони працювали в області, вдалося збити кілька ворожих цілей. Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок атаки постраждав чоловік 1965 року народження у Білоцерківському районі. Він отримав незначне поранення ноги, необхідну медичну допомогу надано на місці.

Фото: Микола Калашник Київська ОВА

У ОВА повідомили про пошкодження у трьох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та один автомобіль.

У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено ще по одному приватному будинку.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.