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В Киевской области после атаки дронов повреждены дома, есть раненый (фото)

Суббота 26 апреля 2025 11:13
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В Киевской области после атаки дронов повреждены дома, есть раненый (фото) Фото: ПРФ атаковала дронами Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью Киевскую область атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, есть один пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника.

В ночь на 26 апреля враг снова атаковал Киевскую область с помощью беспилотников.

Силы противовоздушной обороны работали в области, удалось сбить несколько вражеских целей. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В результате атаки пострадал мужчина 1965 года рождения в Белоцерковском районе. Он получил незначительное ранение ноги, необходимая медицинская помощь оказана на месте.

Фото: Николай Калашник Киевская ОГА

В ОГА сообщили о повреждениях в трех районах области. В Бориспольском районе повреждены пять частных домов и один автомобиль.

В Бучанском и Белоцерковском районах повреждены еще по одному частному дому.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля под дроновый удар попал город Каменское Днепропетровской области. Представители власти рассказали, что в результате обстрела произошел пожар в жилом доме.

В результате ночной российской дроновой атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.

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Российская Федерация Киевская область Война в Украине Атака дронов
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