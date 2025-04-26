В Киевской области после атаки дронов повреждены дома, есть раненый (фото)

Ночью Киевскую область атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, есть один пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника.

В ночь на 26 апреля враг снова атаковал Киевскую область с помощью беспилотников.

Силы противовоздушной обороны работали в области, удалось сбить несколько вражеских целей. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В результате атаки пострадал мужчина 1965 года рождения в Белоцерковском районе. Он получил незначительное ранение ноги, необходимая медицинская помощь оказана на месте.

Фото: Николай Калашник Киевская ОГА

В ОГА сообщили о повреждениях в трех районах области. В Бориспольском районе повреждены пять частных домов и один автомобиль.

В Бучанском и Белоцерковском районах повреждены еще по одному частному дому.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.