В Киевской области после атаки дронов повреждены дома, есть раненый (фото)
Ночью Киевскую область атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, есть один пострадавший.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника.
В ночь на 26 апреля враг снова атаковал Киевскую область с помощью беспилотников.
Силы противовоздушной обороны работали в области, удалось сбить несколько вражеских целей. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
В результате атаки пострадал мужчина 1965 года рождения в Белоцерковском районе. Он получил незначительное ранение ноги, необходимая медицинская помощь оказана на месте.
В ОГА сообщили о повреждениях в трех районах области. В Бориспольском районе повреждены пять частных домов и один автомобиль.
В Бучанском и Белоцерковском районах повреждены еще по одному частному дому.
Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля под дроновый удар попал город Каменское Днепропетровской области. Представители власти рассказали, что в результате обстрела произошел пожар в жилом доме.
В результате ночной российской дроновой атаки возросло количество пострадавших уже до четырех человек. Кроме того, известно об одной жертве.
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