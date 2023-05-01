У Київській області перебої зі світлом через пориви вітру

Перебої спостерігаються на вулицях Козацька та Свободи, які живляться від абонентської трансформаторної підстанції.

Сильні пориви вітру розгойдують електромережі, і вони плутаються у гіллі високих дерев. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми. Також запланована санітарна обрізка дерев та обстеження технічного стану мереж.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі України після нічного обстрілу.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Київській області будуть тестувати систему оповіщення, тому будуть лунати сирени.

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