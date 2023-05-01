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В Киевской области перебои со светом из-за порывов ветра

Иллюстративное фото: в Киевской области перебои со светом из-за порывов ветра (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Иванков Киевской области фиксируют перебои с электроснабжением из-за порывов ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал об оперативной ситуации в Бориспольской общине Borik.

Перебои наблюдаются на улицах Козацкой и Свободы, которые питаются от абонентской трансформаторной подстанции.

Сильные порывы ветра раскачивают электросети, и они путаются в ветвях высоких деревьев. Специалисты уже работают над решением проблемы. Также планируется санитарная обрезка деревьев и обследование технического состояния сетей.

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после ночных обстрелов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киевской области будут тестировать систему оповещения, поэтому будут звучать сирены.

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Электроэнергиявимкнення світлаКиевская область