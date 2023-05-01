Ситуація в енергосистемі України після обстрілу: значні пошкодження у двох областях

Через обстріли окупантів станом на 1 травня є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу М іненерго .

Як значили в прес-службі, увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано.

"Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області", - йдеться в повідомленні.

Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонській області - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області.

"Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб", - повідомили в Міненерго.

За даними прес-служби, енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів у Донецькій області та близько 3 тисяч - у Сумській.

Нагадаємо, в ніч проти 1 травня війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з яких 15 було збито.