У Київській області оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

Нагадаємо, в ніч проти 3 квітня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. В низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу.

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