RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

Фото: в Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В Киевской области была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 3 апреля. Сообщается, что россияне запустили ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Около 03:11 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Уже в 03:13 в воздушных силах сообщили о движении ударных БПЛА: на юге Винницкой области, которые держали западный курс и на юге Киевской области в направлении Винницкой.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 03:16

Напомним, в ночь на 3 апреля россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed . В ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов