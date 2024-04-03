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У Київській області оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

Київ, Середа 03 квітня 2024 03:25
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У Київській області оголошували тривогу через атаку "Шахедів" Фото: у Київській області оголошено тривогу через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У Київській області оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 3 квітня. Повідомляється, що росіяни запустили ударні БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

Близько 03:11 у Київській області було оголошено повітряну тривогу.

Вже о 03:13 у Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА: на півдні Вінницької області, які тримали західний курс та на півдні Київської області у напрямку Вінницької.

У Київській області оголошували тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;Фото: мапа повітряних тривог станом на 03:16

О 03:52 було оголошено відбій повітряної тривоги у Київській області.

У Київській області оголошували тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;

Фото: мапа повітряних тривог станом на 03:55

Нагадаємо, в ніч проти 3 квітня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. В низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу.

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