В Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

В Киевской области была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 3 апреля. Сообщается, что россияне запустили ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 03:16

Уже в 03:13 в воздушных силах сообщили о движении ударных БПЛА: на юге Винницкой области, которые держали западный курс и на юге Киевской области в направлении Винницкой.

Около 03:11 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 3 апреля россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed . В ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога.

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