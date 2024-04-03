ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

Киев, Среда 03 апреля 2024 03:25
UA EN RU
В Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов" Фото: в Киевской области объявлена тревога из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В Киевской области была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 3 апреля. Сообщается, что россияне запустили ударные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Около 03:11 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Уже в 03:13 в воздушных силах сообщили о движении ударных БПЛА: на юге Винницкой области, которые держали западный курс и на юге Киевской области в направлении Винницкой.

В Киевской области объявлена тревога из-за атаки &quot;Шахедов&quot;Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 03:16

Напомним, в ночь на 3 апреля россияне запустили по Украине беспилотники типа Shahed . В ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Большие перемены. Мобилизация в Украине будет по-новому, изменят правила и для военных
Большие перемены. Мобилизация в Украине будет по-новому, изменят правила и для военных
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ