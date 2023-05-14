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В Київській області можуть лунати вибухи, працюють сапери

Фото: в Київській області можуть лунати вибухи, працюють сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області може бути гучно. У Вишгородському районі працюють сапери.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"У передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюють наші сапери Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.

Цивільних закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги - перебувати в укриттях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бучанському та Вишгородському районах, 12 травня, також знищували вибухонебезпечні предмети.

Зокрема у той самий день в Івано-Франківській області відбувались військові навчання внаслідок чого в регіоні лунали вибухи.

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