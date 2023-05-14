В Киевской области могут раздаваться взрывы, работают саперы

В Киевской области может быть шумно. В Вышгородском районе работают саперы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы Сегодня, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба. Гражданских призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги - находиться в укрытиях.