В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів в натовп. П'ятеро людей постраждали внаслідок аварії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.

Фото: в Київській області мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході (t.me/andrii_nebytov)

"18-річний кермувальник "Yamaha" проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - пише Нєбитов.

Згідно з попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

Смертельна ДТП на блокпосту в Києві

В ніч на 26 травня на одному з блокпостів Києва сталась аварія внаслідок якої загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії. За кермом авто перебував голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Суддя відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю чи наркотиків. Після цього суд дозволив примусову експертизу. Підозрюваний тим часом стверджує, що від експертизи не відмовлявся й взагалі - був тверезим.

Варто додати, що під час огляду автомобіля Тандира, правоохоронці виявили пляшку з-під алкоголю в його транспорті.