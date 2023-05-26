Смертельна ДТП за участю судді в Києві: винуватця хочуть взяти під варту

Затриманого суддю, який скоїв смертельну ДТП у Києві за участю військового Нацгвардії, хочуть взяти під варту. Наразі це питання вирішується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Так, наразі правоохоронці готують документи для повідомлення винуватцю аварії про підозру. Також прокуратура готує звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

За інформацією джерела РБК-Україна, за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.

Де саме сталася ДТП

За даними слідства, аварія сталася в четвер, 25 травня, о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським у Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Вища рада правосуддя (ВРП) - спеціальний орган державної влади України, який займається призначенням і звільненням, затриманням і відстороненням суддів.