У Київській області майже половина абонентів без світла після ракетного удару

У понеділок, 5 грудня, у Київській області після масованого ракетного удару без світла залишаються близько 40% абонентів. У регіоні діють аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"Зараз у нас приблизно 40% області залишається без електроенергії, це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли ми зможемо відновити електропостачання для більшості абонентів", - розповів Кулеба. За його словами, поновлення залежатиме від наслідків сьогоднішньої ракетної атаки.