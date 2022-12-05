В Киевской области почти половина абонентов без света после ракетного удара

В понедельник, 5 декабря, в Киевской области после массированного ракетного удара без света остаются около 40% абонентов. В регионе действуют аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.
"Сейчас у нас приблизительно 40% области остается без электроэнергии, это аварийное отключение. Также мы сейчас ведем консультации насчет того, когда мы сможем возобновить электроснабжение для большей части абонентов", - рассказал Кулеба.
По его словам, возобновление будет зависеть от последствий сегодняшней ракетной атаки.
Напомним, сегодня в Украине началась масштабная воздушная тревога, во время которой в ряде регионов сработали системы ПВО.
Позже стало известно, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россияне ударили ракетами по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.