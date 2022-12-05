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В Киевской области почти половина абонентов без света после ракетного удара

Иллюстративное фото: в Киевской области почти половина абонентов без света после ракетного удара (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 5 декабря, в Киевской области после массированного ракетного удара без света остаются около 40% абонентов. В регионе действуют аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"Сейчас у нас приблизительно 40% области остается без электроэнергии, это аварийное отключение. Также мы сейчас ведем консультации насчет того, когда мы сможем возобновить электроснабжение для большей части абонентов", - рассказал Кулеба.

По его словам, возобновление будет зависеть от последствий сегодняшней ракетной атаки.

Напомним, сегодня в Украине началась масштабная воздушная тревога, во время которой в ряде регионов сработали системы ПВО.

Позже стало известно, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россияне ударили ракетами по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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