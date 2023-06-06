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У Київській області лунають вибухи, працює ППО

Фото: на Київщині лунають вибухи, працює ППО (facebook.com/ministry_of_Defence_UA)
Автор: Константин Широкун

У Київській області було чутно вибухи сьогодні вночі, 6 червня, повідомляється про роботу українських сил ППО.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У регіоні підвищена небезпека. Працює ППО! Перебувайте у укриттях або в інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не знімайте роботу наших захисників і не розміщуйте в мережі", - йдеться у повідомленні ОВА.

У КМВА також зазначили, що у Київській області, поряд зі столицею працюють сили ППО.

Обстріли Києва та Київської області

Війська РФ в останні місяці посилили обстріл столиці та Київської області. Окупанти намагалися бити містом переважно у нічний час доби.

При цьому ворог для атак почав частіше використовувати гіперзвукові ракети та балістичні ракети. Їх сили ППО знищували за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Повідомляється, що лише у травні українські захисники змогли знищити над Києвом понад 250 ворожих цілей.

Так, у ніч на 1 червня війська РФ завдали масованого удару по території України, у тому числі по Києву. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків поряд із укриттям поліклініки загинули троє людей. Пізніше стало відомо, що загиблі не змогли потрапити в укриття через зачинені двері.

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