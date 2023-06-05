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Скільки ракет та дронів збили над Києвом за травень: відповідь КМВА

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Київ, Понеділок 05 червня 2023 17:07
Скільки ракет та дронів збили над Києвом за травень: відповідь КМВА Ілюстративне фото: стало відомо, скільки ракет та дронів збили над Києвом за травень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники змогли знищити над Києвом понад 250 ворожих цілей лише за травень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

У відомстві уточнили, що українські захисники за місяць збили над столицею:

  • 7 аеробалістичних ракет "Кинжал";
  • 13 балістичних ракет "Іскандер";
  • 65 крилатих ракет (Х-101, Х-555 та "Калібр");
  • 169 безпілотників.

Скільки ракет та дронів збили над Києвом за травень: відповідь КМВАФото: знищені повітряні цілі над Києвом за травень (t.me/VA_Kyiv)

"Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", - уточнили у відомстві.

Російські обстріли України

Нагадаємо, росіяни значно посилили обстріл території України у травні. Вони намагалися бити по нашій країні переважно в нічний час доби.

При цьому ворог для атак почав частіше використовувати гіперзвукові ракети та балістичні ракети. Їхні наші захисники змогли знищувати за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

Але через удари окупантів у столиці все одно гинули мирні люди, оскільки на вулиці Києва падали уламки ракет.

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