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В Киевской области раздаются взрывы, работает ПВО

Фото: в Киевской области раздаются взрывы, работает ПВО (facebook.com/ministry_of_Defence_UA)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области были слышны взрывы сегодня ночью, 6 июня, сообщается о работе украинских сил ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В регионе повышена опасность. Работает ПВО! Находитесь в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не снимайте работу наших защитников и не размещайте в сети", - говорится в сообщении ОВА.

В КГВА также отметили, что в Киевской области, рядом со столицей работают силы ПВО.

Обстрелы Киева и Киевской области

Войска РФ в последние месяцы усилили обстрелы столицы и Киевской области. Оккупанты пытались бить по городу преимущественно в ночное время суток.

При этом враг для атак стал чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их силы ПВО уничтожали с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Сообщается, что только в мае украинские защитники смогли уничтожить над Киевом более 250 вражеских целей.

Так, в ночь на 1 июня войска РФ нанесли массированный удар по территории Украины, в том числе по Киеву. В Деснянском районе в результате падения обломков рядом с укрытием поликлиники погибли три человека. Позже стало известно, что погибшие не смогли попасть в укрытие из-за закрытой двери.

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