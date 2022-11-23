В Київській області лунатимуть вибухи: ОВА попереджає про роботу саперів

Жителі Київської області сьогодні, 23 листопада, можуть чути вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети:

12:00-15:00 - у Вишгородському районі

14:00-16:00 - у Бучанському районі.

У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.

ОВА закликає зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки. При цьому під час повітряної тривоги необхідно проходити в укриття.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав жителів південних областей про можливі ворожі ракетні удари.

Окрім того, мешканці Херсона повідомляли про звуки вибухів сьогодні.

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