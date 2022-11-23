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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Середа 23 листопада 2022 09:46
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: в Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 23 листопада жителі чують вибухи. Офіційних коментарів щодо причин поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чути вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона місто часто піддається ворожим обстрілам. Окупанти б'ють з лівого берега по правому реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.

Додамо, вчора російські війська також накривали вогнем Херсон, у місті нарахували близько 11 "прильотів".В результаті обстрілу є загиблі та постраждалі.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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