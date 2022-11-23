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В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА предупреждает о работе саперов

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Киевская область, Среда 23 ноября 2022 11:49
В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА предупреждает о работе саперов Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киевской области сегодня, 23 ноября, могут слышать взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что сегодня саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы:

12:00-15:00 - в Вышгородском районе
14:00-16:00 в Бучанском районе.

В связи с этим жители могут слышать звуки взрывов.

ОВА призывает сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При этом во время воздушной тревоги необходимо проходить в укрытие.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал жителей южных областей о возможных вражеских ракетных ударах.

Кроме того, жители Херсона сообщали о звуках взрывов сегодня.

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Киевская область Взрыв ГСЧС Киев
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