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В Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях

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Суббота 10 декабря 2022 16:12
В Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Вышгородском районе Киевской области возможны звуки взрывов. Саперы будут отрабатывать навыки ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 10 декабря, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - пишет пресс-служба.

Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 декабря возле Киева также, возможно, раздавались взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

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