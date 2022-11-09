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В Київській області лунатимуть вибухи. ОВА попередила про навчання саперів

Фото: в Київській області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителі Київської області сьогодні, 9 листопада, можуть чути вибухи через проведення навчань для саперів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Сьогодні, 9 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів", - сказано у повідомленні.

У планах навчань - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, 7 листопада у Бориспільському та Обухівському районах проводили планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, вчора ввечері у деяких районах Києва суттєво погіршилася якість повітря.

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Київська областьвибухи