В Київській області лунатимуть вибухи. ОВА попередила про навчання саперів

Жителі Київської області сьогодні, 9 листопада, можуть чути вибухи через проведення навчань для саперів в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Сьогодні, 9 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів", - сказано у повідомленні.
У планах навчань - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів.
Нагадаємо, 7 листопада у Бориспільському та Обухівському районах проводили планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Окрім цього, вчора ввечері у деяких районах Києва суттєво погіршилася якість повітря.
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