Небезпечний рівень: у Києві погіршилося повітря

Повітря у Києві в деяких районах у вівторок досягло небезпечного рівня забрудненості - індекс якості повітря (Common Air Quality Index, CAQI) перевищив значення 100.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київ цифровий.

Так, концентрація частинок PM2. 5 у Києві у низці масивів станом на пізній вечір 8 листопада перевищила в 11,2 раза рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я значення якості повітря.

Зокрема, на Оболоні у районі парку "Наталка" фіксується CAQI 100+. Також найбільш забрудненими районами столиці стали Шевченківський, Солом'янський, Святошинський та Дарницький райони.

Рівень забруднення повітря досяг небезпечного значення.

За таких показників на локаціях, позначених червоною міткою із зазначенням 100+, рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю.

Серед наслідків для здоров'я можуть бути дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей із серцевими захворюваннями, дітей та людей похилого віку.

Також у Києві є безліч локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо для здоров'я.

Користувачі сервісу "Київ цифровий" отримують повідомлення у разі, якщо індекс якості повітря у всьому місті становить 75 і вище - тобто відповідає значенню "високий рівень забрудненості".