В Киевской области будут раздаваться взрывы. ОВА предупредила об обучениях саперов

"Сегодня, 9 ноября, в течение дня в Вышгородском районе будут проходить обучение для саперов", - говорится в сообщении.

В планах учений - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов.

Напомним, 7 ноября в Бориспольском и Обуховском районах проводились плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Кроме этого, вчера вечером в некоторых районах Киева существенно ухудшилось качество воздуха.

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