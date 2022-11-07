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В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

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Понеділок 07 листопада 2022 15:03
В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину Фото: в Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У двох районах Київської області ймовірно лунатимуть вибухи. Очікуються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"У Бориспільському та Обухівському районах – планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси.

"Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - додає ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що роботи зі знищення боєприпасів у Київській області також відбувались й 1 листопада. У той самий день у Вишгородському районі протягом дня проходили навчання для саперів.

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