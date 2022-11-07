В Київській області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину
У двох районах Київської області ймовірно лунатимуть вибухи. Очікуються планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
"У Бориспільському та Обухівському районах – планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба ОВА.
Зазначається, що вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси.
"Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - додає ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що роботи зі знищення боєприпасів у Київській області також відбувались й 1 листопада. У той самий день у Вишгородському районі протягом дня проходили навчання для саперів.
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