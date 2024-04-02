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У Київській області енергетики переходять у посилений режим: у чому причина

Київська область, Вівторок 02 квітня 2024 19:52
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У Київській області енергетики переходять у посилений режим: у чому причина Фото: у Київській області енергетики переходять у посилений режим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області енергетики переходять у посилений режим через погіршення погоди у вівторк, 2 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"В Київській області погіршення погоди. До кінця доби 2 квітня очікується гроза, в окремих районах області град і поривчастий вітер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДТЕК, негода вже спричинила аварії в мережах. Найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район.

Також є проблеми в Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Енергетики вже ліквідовують наслідки негоди.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - наголосили у ДТЕК.

Погода в Україні

Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.

У Києві у завтра місцями дощ, гроза. Також киян попередили про сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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