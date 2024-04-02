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Киян попередили про сильні пориви вітру завтра

Київ, Вівторок 02 квітня 2024 16:40
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Киян попередили про сильні пориви вітру завтра Фото: завтра у Києві очікується сильний вітер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 3 квітня, у Києві очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними синоптиків, завтра в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Погода в Україні

Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.

У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.

Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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