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В Киевской области энергетики переходят в усиленный режим: в чем причина

Киевская область, Вторник 02 апреля 2024 19:52
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В Киевской области энергетики переходят в усиленный режим: в чем причина Фото: в Киевской области энергетики переходят в усиленный режим (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области энергетики переходят в усиленный режим из-за ухудшения погоды во вторник, 2 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Киевской области ухудшение погоды. До конца суток 2 апреля ожидается гроза, в отдельных районах области град и порывистый ветер", - говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, непогода уже вызвала аварии в сетях. Больше всего от стихии пострадал Белоцерковский район.

Также есть проблемы в Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Энергетики уже устраняют последствия непогоды.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", - отметили в ДТЭК.

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в подавляющей части регионов страны пройдут дожди.

В Киеве завтра местами дождь, гроза. Также киевлян предупредили о сильных порывах ветра до 15-20 м/с.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.

Как ранее рассказывал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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