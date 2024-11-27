Окупанти випустили по Україні майже 90 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська запустили по Україні 89 дронів. ППО збила 36 безпілотників, ще 48 були локаційно втрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Крім того, ще 48 БПЛА були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

"Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях", - зазначили у Повітряних силах.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 27 листопада противник атакував Україну 89 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

За ніч у Києві кілька разів оголосили тривогу. У Києві гриміли вибухи, а, зокрема, в Київській області працювала ППО. Військові попереджали про загрозу атак російських безпілотників.

Уже пізніше стало відомо, що в ніч на 27 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Унаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю, постраждали двоє людей.

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада російські війська запустили по Україні рекордну кількість дронів. ППО вдалося збити 76 зі 188 безпілотників.

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