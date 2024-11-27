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В Киевской области есть повреждения в результате падения обломков дронов

Среда 27 ноября 2024 09:21
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В Киевской области есть повреждения в результате падения обломков дронов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области зафиксировано падение обломков дронов в результате отражения воздушной атаки врага. В одном из населенных пунктов взрывная волна повредила остекление квартир и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила все цели. Пострадавших или попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

В то же время в результате падения обломков в одном из населенных пунктов взрывная волна повредила остекление:

  • 18 квартир;
  • 3 офисных помещений;
  • 3 многоэтажных домов.

В частности, в двух районах Киевской области повреждены:

  • окна, двери и кровля в 4 частных домах;
  • 4 хозяйственные постройки;
  • гараж.

"Оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки на Киевскую область. Уже работаем с местными властями и нашими международными партнерами над помощью семьям, собственность которых пострадала", - добавил Кравченко.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабного вторжения России украинские города и села регулярно обстреливаются врагом. Это приводит к разрушению инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения. Для атак террористы применяют различные виды оружия, включая ракетные комплексы, артиллерию, боевые дроны и авиацию.

В ночь на 27 ноября, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), враг применил 89 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Shahed и дроны неустановленного типа. Во время отражения атаки сбито 36 вражеских беспилотников.

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