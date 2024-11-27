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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи, працює ППО

Середа 27 листопада 2024 01:53
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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи, працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 листопада у Києві чути звуки вибухів. В місті працює ППО та збиває ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 01:46 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором протягом багатьох місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи, працює ППО

Нагадаємо, що в ніч із 25 на 26 листопада російські війська масовано атакували Київ дронами камікадзе. Водночас українські сили ППО знищили всі ворожі цілі, які загрожували столиці. Руйнувань або постраждалих у столиці не було.

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