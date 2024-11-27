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В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны

Среда 27 ноября 2024 02:46
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В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 ноября в Киевской области слышны звуки взрывов. Военные зафиксировали дроны, по враждебным целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 02:35.

Кроме того, украинцев призывали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников на видео.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:43 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны

Напомним, что пару часов назад воздушную тревогу объявили в Киеве. Ее причиной тоже стали вражеские дроны.

После этого в столице были слышны взрывы. В КГВА сообщили, что в городе работает ПВО по вражеским целям в воздухе.

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