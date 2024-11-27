У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 27 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 01:39. Згодом військові повідомили, що в напрямку столиці летить ворожий дрон.

"Ворожий ударний БпЛА наближається до Києва з півдня", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.