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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Середа 27 листопада 2024 01:45
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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 01:39. Згодом військові повідомили, що в напрямку столиці летить ворожий дрон.

"Ворожий ударний БпЛА наближається до Києва з півдня", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

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