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В Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей

Вторник 28 января 2025 09:13
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В Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей Фото: в Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 января, из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БпЛА), загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николая Калашника.

"В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждено", - написал и.о. председателя Киевской ОГА.

Фото: в Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Падение обломков в трех районах области

В общем обломки дронов были зафиксированы в трех районах области. В двух из них повреждены:

  • 2 частных дома;
  • 3 нежилых помещения;
  • 3 автомобиля.

Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в результате обстрела нет.

Сейчас оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины, применяя абсолютно разный спектр вооружения: беспилотники, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы), ракеты различных типов и не только. В частности, враг прибегает систематически и к ночным атакам. В ночь на 28 января дроны россиян фиксировали над Киевом из-за чего была объявлена воздушная тревога.

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