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Удар дронів по Харкову: в облпрокуратурі уточнили наслідки (відео)

Харків, Середа 26 лютого 2025 03:31
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Удар дронів по Харкову: в облпрокуратурі уточнили наслідки (відео) Фото: уточнено наслідки дронового удару по Харкову (facebook.com/DSNS)
Автор: Володимир Костирін

Місто Харків цієї ночі зазнало дронової атаки, й "прильоти" фіксуються у двох районах. Через ворожі удари із застосуванням безпілотників були пошкоджені житлові будинки, будівля ресторану, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Як розповів представник облпрокуратури, через російську дронову атаку близько опівночі були влучання трьох БПЛА - два у Київському, та один - в Шевченківському районах міста.

За попередніми даними, ворог для ударів по Харкову використовував ударні безпілотники "Гєрань".

У Київському районі міста дрон росіян влучив у другий поверх житлової дев'ятиповерхівки, у квартирі на той момент нікого не було. Чубенко зазначив, що серйозних постраждалих у цьому будинку не було.

"Станом на першу годину ночі двоє осіб звернулися (до медиків) з гострою реакцією на стрес, і ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги, їм надається медична допомога, оглядають медики", - розповів він.

При цьому речник облпрокуратура зауважив, що це люди похилого віку, і їхній стан наразі точно не відомий.

Інше влучання в Київському районі було біля будівлі ресторану, яка була пошкоджена.

Третє влучання було на одній з центральних вулиць міста (Шевченківський район) - у дорожнє покриття. Там було пошкоджене скління та фасад житлової семиповерхівки, вибити "десятки вікон".

"Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА, долучення до матеріалів кримінального провадження. Воно вже відкрито за частиною 1 статті 438 ККУ", - додав Чубенко.

Як повідомлялося раніше, під час російської повітряної атаки по Україні цієї ночі ворожі ударні БПЛА атакували Харків, і фіксували "прильоти" у 2-х районах.

Місцева влада поінформувала, що один з дронів противника влучив у багатоповерховий будинок. Також були дані про двох постраждалих.

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Харків Атака дронів
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