У Києві збивають російські безпілотники, ППО працює у кількох районах

У Києві сьогодні ввечері, 25 лютого, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є ворожа повітряна атака із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка .

Зазначається, що робота ППО триває у кількох районах столиці.

Як розповів мер, іде бойова робота захисників неба на лівому березі, а також у центрі Києва.

"У столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! Ворожі БПЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - йдеться в заяві міського голови у публікації в Telegram о 22:54.

Пізніше він додав, що у центрі Києва також працює ППО. Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", - передали у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА також закликали мешканців та гостей столиці "не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях".

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ перед тим попереджали про загрозу застосування противником ударних безпілотників для атак на Київ, та казали про можливу роботу ППО.

Зазначимо також, що у Київській області сьогодні ввечері також триває робота ППО через ворожу дронову атаку. Про це інформували у Київській обласній військовій адміністрації близько години тому.