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У Київській області ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, виникла пожежа

Середа 26 лютого 2025 00:17
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У Київській області ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, виникла пожежа Фото: на місці влучання спалахнула масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Він повідомив, що БпЛА врізався у двоповерховий приватний будинок. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків.

"У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Калашник зазначив, що атака ворожих БпЛА триває і попросив жителів залишатися в укриттях доки небезпека не мине.

Фото: т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595)

Дронова атака РФ

Ввечері 25 лютого російські терористи вкотре запустили в напрямку України десятки дронів-камікадзе типу "Шахед".

Близько 23:00 у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

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