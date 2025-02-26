У Київській області ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, виникла пожежа

У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Він повідомив, що БпЛА врізався у двоповерховий приватний будинок. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків.

"У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Калашник зазначив, що атака ворожих БпЛА триває і попросив жителів залишатися в укриттях доки небезпека не мине.

Фото: т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595)