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У Київській області через атаку дронів горів склад підприємства

Київська область, Понеділок 02 грудня 2024 09:46
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У Київській області через атаку дронів горів склад підприємства Фото: у Київській області через атаку дронів горів склад (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області спалахнула пожежа внаслідок атаки дронів РФ вночі 2 грудня. Горів склад підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка в Facebook.

Він зазначив, що у Київській області повітряна тривога тривала всю ніч та оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Прямих влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Але через падіння уламків у Київській області виникла пожежа.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована", - повідомив Кравченко.

Нічна атака РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 грудня окупанти випустили по Україні 110 ударних дронів та безпілотників інших типів. ППО працювала в 10 областях України.

Сили протиповітряної оборони знищили 52 дрони, ще 50 безпілотників локаційно втрачено. Шість дронів полетіли в Росію та Білорусь.

Вночі російський дрон вдарив по п'ятиповерхівці у Тернополі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Троє осіб постраждали, є жертва.

Також росіяни направили безпілотники на Київ. У столиці та на підступах знищили до 20 дронів.

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Київська область ППО Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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