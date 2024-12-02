ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киевской области из-за атаки дронов горел склад предприятия

Киевская область, Понедельник 02 декабря 2024 09:46
UA EN RU
В Киевской области из-за атаки дронов горел склад предприятия Фото: в Киевской области из-за атаки дронов горел склад (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области вспыхнул пожар в результате атаки дронов РФ ночью 2 декабря. Горел склад предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Он отметил, что в Киевской области воздушная тревога длилась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Прямые попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксированы. Пострадавших нет. Но из-за падения обломков в Киевской области возник пожар.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован", - сообщил Кравченко.

Ночная атака РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 декабря оккупанты выпустили по Украине 110 ударных дронов и беспилотников других типов. ПВО работала в 10 областях Украины.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 дрона, еще 50 беспилотников локационно потеряны. Шесть дронов полетели в Россию и Беларусь.

Ночью российский дрон ударил по пятиэтажке в Тернополе. В результате атаки возник пожар. Три человека пострадали, есть жертва.

Также россияне направили беспилотников в Киев. В столице и на подступах уничтожили до 20 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Пожар Война в Украине Атака дронов
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны