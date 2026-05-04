У київській кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду

Що змінилося

Головне нововведення - електронні квитки з застосунку УЗ тепер інтегровані з інфраструктурою міського транспорту.

Йдеться про помаранчеві валідатори, які вже встановлені на кожній станції кільцевої електрички. Раніше вони використовувалися переважно для інших способів оплати, а тепер через них можна підтвердити і квитки з застосунку "Укрзалізниці".

Як це працює

Після купівлі квитка в застосунку достатньо піднести його до валідатора перед поїздкою. Система зчитує дані і підтверджує проїзд.

Для цього потрібно лише оновити застосунок - додаткових дій або реєстрацій не потрібно.

Таке рішення - частина переходу до нової моделі користування Kyiv City Express, яка передбачає інтеграцію із міською транспортною системою.

Де можна купити квиток

Квитки на кільцеву електричку, як і раніше, доступні: