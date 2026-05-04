У київській кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду

20:40 04.05.2026 Пн
2 хв
Запровадження такої функції спрощує користування електричкою
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київська кільцева електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У Києві запровадили нову можливість для пасажирів кільцевої електрички. Відтепер квитки, придбані в застосунку "Укрзалізниці", можна провалідовувати перед входом на платформу.

Що змінилося

Головне нововведення - електронні квитки з застосунку УЗ тепер інтегровані з інфраструктурою міського транспорту.

Йдеться про помаранчеві валідатори, які вже встановлені на кожній станції кільцевої електрички. Раніше вони використовувалися переважно для інших способів оплати, а тепер через них можна підтвердити і квитки з застосунку "Укрзалізниці".

Як це працює

Після купівлі квитка в застосунку достатньо піднести його до валідатора перед поїздкою. Система зчитує дані і підтверджує проїзд.

Для цього потрібно лише оновити застосунок - додаткових дій або реєстрацій не потрібно.

Таке рішення - частина переходу до нової моделі користування Kyiv City Express, яка передбачає інтеграцію із міською транспортною системою.

Де можна купити квиток

Квитки на кільцеву електричку, як і раніше, доступні:

  • у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
  • у терміналах самообслуговування;
  • через валідатори (банківською карткою, картою киянина, транспортною карткою "Київ Цифровий");
  • у касах.

РБК-Україна раніше розповідало, що собівартість поїздки в наземному транспорті Києва становить близько 44 гривень (у метро - ще більше), але нові тарифи обіцяють встановити з урахуванням соціальних факторів. Перегляд цін готують через зростання витрат і великі дотації з бюджету, водночас пільги для пасажирів збережуть.

Також ми писали у березні нинішнього року проїзд у деяких маршрутках столиці подорожчав до 20 гривень.

