У київській кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду

У Києві запровадили нову можливість для пасажирів кільцевої електрички. Відтепер квитки, придбані в застосунку "Укрзалізниці", можна провалідовувати перед входом на платформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.
Головне нововведення - електронні квитки з застосунку УЗ тепер інтегровані з інфраструктурою міського транспорту.
Йдеться про помаранчеві валідатори, які вже встановлені на кожній станції кільцевої електрички. Раніше вони використовувалися переважно для інших способів оплати, а тепер через них можна підтвердити і квитки з застосунку "Укрзалізниці".
Після купівлі квитка в застосунку достатньо піднести його до валідатора перед поїздкою. Система зчитує дані і підтверджує проїзд.
Для цього потрібно лише оновити застосунок - додаткових дій або реєстрацій не потрібно.
Таке рішення - частина переходу до нової моделі користування Kyiv City Express, яка передбачає інтеграцію із міською транспортною системою.
РБК-Україна раніше розповідало, що собівартість поїздки в наземному транспорті Києва становить близько 44 гривень (у метро - ще більше), але нові тарифи обіцяють встановити з урахуванням соціальних факторів. Перегляд цін готують через зростання витрат і великі дотації з бюджету, водночас пільги для пасажирів збережуть.
Також ми писали у березні нинішнього року проїзд у деяких маршрутках столиці подорожчав до 20 гривень.