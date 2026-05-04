В киевской кольцевой электричке ввели новый способ подтверждения проезда

В Киеве ввели новую возможность для пассажиров кольцевой электрички. Отныне билеты, приобретенные в приложении "Укрзализныци", можно провалидировать перед входом на платформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.
Главное нововведение - электронные билеты из приложения УЗ теперь интегрированы с инфраструктурой городского транспорта.
Речь идет об оранжевых валидаторах, которые уже установлены на каждой станции кольцевой электрички. Ранее они использовались преимущественно для других способов оплаты, а теперь через них можно подтвердить и билеты из приложения "Укрзализныци".
После покупки билета в приложении достаточно поднести его к валидатору перед поездкой. Система считывает данные и подтверждает проезд.
Для этого нужно лишь обновить приложение - дополнительных действий или регистраций не требуется.
Такое решение - часть перехода к новой модели пользования Kyiv City Express, которая предусматривает интеграцию с городской транспортной системой.
Билеты на кольцевую электричку, как и раньше, доступны:
РБК-Украина ранее рассказывало, что себестоимость поездки в наземном транспорте Киева составляет около 44 гривен (в метро - еще больше), но новые тарифы обещают установить с учетом социальных факторов. Пересмотр цен готовят из-за роста расходов и больших дотаций из бюджета, при этом льготы для пассажиров сохранят.
