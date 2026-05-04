В киевской кольцевой электричке ввели новый способ подтверждения проезда

20:40 04.05.2026 Пн
2 мин
Введение такой функции упрощает пользование электричкой
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Киевская кольцевая электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Киеве ввели новую возможность для пассажиров кольцевой электрички. Отныне билеты, приобретенные в приложении "Укрзализныци", можно провалидировать перед входом на платформу.

Что изменилось

Главное нововведение - электронные билеты из приложения УЗ теперь интегрированы с инфраструктурой городского транспорта.

Речь идет об оранжевых валидаторах, которые уже установлены на каждой станции кольцевой электрички. Ранее они использовались преимущественно для других способов оплаты, а теперь через них можно подтвердить и билеты из приложения "Укрзализныци".

Как это работает

После покупки билета в приложении достаточно поднести его к валидатору перед поездкой. Система считывает данные и подтверждает проезд.

Для этого нужно лишь обновить приложение - дополнительных действий или регистраций не требуется.

Такое решение - часть перехода к новой модели пользования Kyiv City Express, которая предусматривает интеграцию с городской транспортной системой.

Где можно купить билет

Билеты на кольцевую электричку, как и раньше, доступны:

  • в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
  • в терминалах самообслуживания;
  • через валидаторы (банковской картой, картой киевлянина, транспортной картой "Киев Цифровой");
  • в кассах.

РБК-Украина ранее рассказывало, что себестоимость поездки в наземном транспорте Киева составляет около 44 гривен (в метро - еще больше), но новые тарифы обещают установить с учетом социальных факторов. Пересмотр цен готовят из-за роста расходов и больших дотаций из бюджета, при этом льготы для пассажиров сохранят.

Также мы писали в марте нынешнего года проезд в некоторых маршрутках столицы подорожал до 20 гривен.

