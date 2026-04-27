Більше без готівки: у київських маршрутках просять запровадити електронну оплату

У Києві пропонують запровадити обов’язкову безготівкову оплату в усіх маршрутках міста. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію на сайті КМДА .

На думку автора, за приклад варто взяти досвід Львова, де подібна система вже успішно функціонує. Це дозволить вивести фінансові потоки з "тіні" та спрямувати кошти на оновлення комунального транспорту.

Автор звернення Андрій Юско наголошує, що значна частина приватного транспорту столиці досі працює за застарілою моделлю. Розрахунок готівкою через водія створює незручності для пасажирів та унеможливлює прозорий облік прибутків.

