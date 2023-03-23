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У київських школах з понеділка почнуться канікули: скільки вони триватимуть

Фото: у київських школах з понеділка почнуться канікули (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Весняні канікули для київських шкіл розпочнуться 27 березня. Вони триватимуть до 3 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального року, із 27 березня у Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що під час канікул у школах буде організовано роботу "консультативних груп" за окремими розкладами, також будуть проводитися індивідуальні заняття та групові консультації з використанням різноманітних освітніх технологій, зокрема "метод проєктів". Будуть відкриті гуртки та спортивні секції.

Також повідомляється, що заклади дошкільної освіти та позашкілля під час канікул продовжать роботу в форматі, у якому працюють і зараз з огляду на безпекову ситуацію, дотримуючись алгоритму дій під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, зимові шкільні канікули у Києві тривали цілий місяць.

Також зауважимо, що з 26 березня у Києві скорочують комендантську годину.

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